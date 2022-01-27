Четверо пациентов с коронавирусом в Касимове находятся в реанимации

За месяц в Касимове выявили 282 случая заболевания коронавирусом. 41 пациент находится в стационаре, четверо — в реанимации. Об этом сообщает сайт ИД «Пресса».

Во время заседания городского оперштаба и. о. главврача Касимовского ММЦ Лариса Петрунькина рассказала, что большинство заболевших переносят COVID-19 в лёгкой форме. Многие из них сделали прививку.

В целом в Касимове вакцинировано более 60% взрослых. Пик вакцинации пришёлся на июль, сейчас многим касимовцам пора ревакцинироваться.

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Необходимый запас вакцины в Касимове есть.