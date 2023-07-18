Четверо госпитализированных по поводу сибирской язвы сбежали из больницы

Четыре пациента, госпитализированных по поводу сибирской язвы, отказались от лечения и самовольно покинули инфекционную больницу, сообщил Минздрав Тувы. Один человек продолжает лечение.

Экстренное сообщение о сбежавших пациентах направлено в региональное управление Роспотребнадзора.

— Состояние 5 пациентов удовлетворительное, но СанПин предписывает выписку только после полной эпителизации кожных язв, — отметили представители Минздрава.

Инфекция от человеку к человеку передаётся редко, но такое возможно. Особенно, если на коже остались язвы.

Заражение людей произошло в конце июня в Барун-Хемчикском кожууне. Ограничительные меры на территории очага инфекции продлены до 20 июля в связи падежом еще одной лошади.