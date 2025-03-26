Четверо американских военных погибли во время учений в Литве

Четверо американских военнослужащих, пропавших во время учений на полигоне Пабраде, погибли. Их гусеничное транспортное средство было найдено в болоте. Об этом сообщили литовские СМИ.

По официальным данным, военнослужащие Первой бригады Третьей пехотной дивизии США выполняли плановые тактические маневры. Во вторник вечером они пропали вместе с боевой машиной, после чего началась поисково-спасательная операция. В ней участвовали литовские и иностранные военные, а также авиация Военно-воздушных сил и Службы охраны границы Литвы.

В среду удалось установить возможное место происшествия. Поисковая операция проводилась под руководством литовских вооруженных сил с привлечением спасателей и других ведомств.

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Командование Армии США в Европе и Африке подтвердило информацию об инциденте. Официальные причины трагедии пока не называются.