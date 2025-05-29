Чертям станет тошно: в Госдуме рассказали, как РФ ответит на снятие ограничений

В ответ на действия стран Запада Россия может отказаться от ограничений, касающихся использования ракетного комплекса «Орешник». Об этом заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

По его словам, Москва рассматривает возможность увеличить как дальность полета, так и частоту применения этого вооружения. Колесник подчеркнул: ограничения могут быть сняты в любой момент, если западные страны продолжат поставки дальнобойных ракет Украине.

«Много на что мы можем снять ограничения. Самое известное — „Орешник“. Увеличим его дальность и мощность, тем более он не один, уже есть более новые модификации. И частота его применения увеличится. Она будет такая, что чертям тошно станет», — сказал Колесник.

Депутат добавил, что в случае снятия всех ограничений, ракеты западного производства смогут достигать ключевых промышленных районов России. Подобную угрозу Москва оставлять без ответа не намерена.

Заявление Колесника прозвучало на фоне слов канцлера Германии Фридриха Мерца, который ранее допустил пересмотр ограничений по дальности ракет для Киева. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в ответ на это отметил, что у Москвы есть достаточный потенциал для адекватного ответа.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв сообщил, что при определённых условиях Россия может нанести удары по оружейным предприятиям на Западе. Такое решение, по его мнению, может быть продиктовано необходимостью защитить российских граждан и предотвратить новые атаки на территорию страны.