Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» осуществляет плановый межфлотский переход после завершения задач в Средиземном море. Проход субмарины через пролив Ла-Манш в надводном положении был осуществлён в строгом соответствии с международными правилами судоходства.

В пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) опровергли информацию, которая распространялась в ряде СМИ, о якобы неисправности и, как следствие, экстренном всплытии подлодки «Новороссийск» у берегов Франции.

«Информация… не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ЧФ.

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.

Экипаж подлодки завершил выполнение задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

В соответствии с международными правилами судоходства, проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении, пишет РИА Новости.