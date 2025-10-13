Понедельник, 13 октября, 2025
3.5 C
Рязань
Новости России

Черноморский флот объяснил «всплытие» подлодки «Новороссийск» у берегов Франции

Алексей Самохин
Изображение от fabrikasimf на Freepik

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Новороссийск» осуществляет плановый межфлотский переход после завершения задач в Средиземном море. Проход субмарины через пролив Ла-Манш в надводном положении был осуществлён в строгом соответствии с международными правилами судоходства.

В пресс-службе Черноморского флота (ЧФ) опровергли информацию, которая распространялась в ряде СМИ, о якобы неисправности и, как следствие, экстренном всплытии подлодки «Новороссийск» у берегов Франции.

«Информация… не соответствует действительности», — заявили в пресс-службе ЧФ.

В сообщении ЧФ поясняется, что проход через Ла-Манш в надводном положении является обязательным требованием международных правил.

Экипаж подлодки завершил выполнение задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море.

В соответствии с международными правилами судоходства, проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении, пишет РИА Новости

Самые читаемые материалы

Общество

Рязанка Виктория Захарова успешно выступила на шоу «Голос. Дети»

К Виктории повернулись все наставники команд — Аида Гарифуллина, Дима Билан и дуэт в составе Владимира Преснякова и Натальи Подольской.
Новости Касимова

В Касимове вырастили рекордный по весу картофель в Рязанской области

Глава администрации округа Иван Бахилов сообщил, что картофель весом 1690 граммов стал самым крупным за всю историю региона.
Интересное

Жириновский про 2026 год и далее: предсказание, которое переворачивает представление о будущем

В Сети появилось предсказание политика о завершении СВО, развале США и катастрофе Европы.
Происшествия

Очевидцы сообщили о ДТП в Рязанской области, в котором погиб ребёнок и двое взрослых

По словам источника, авария случилась на автодороге Ряжск — Касимов в нескольких километрах от Сапожка.
Власть и политика

Бывший рязанский губернатор Любимов обжаловал арест

Экс-глава региона сейчас находится в СИЗО «Лефортово».

Последние новости

Ситуацию с травмированным глазом ученика рязанской школы №47 взял на контроль Бастрыкин

Ребёнок воткнул своему однокласснику карандаш в глаз, из-за чего тот серьёзно пострадал.

Изменилась конечная остановка рязанского троллейбуса №1

Временно он не будет ходить по улице Соборной.

Рязанская Госавтоинспекция обнародовала подробности ДТП с погибшими мужчинами и маленькой девочкой

В аварии погибли двое взрослых и ребёнок.

Участник СВО Панов консультирует сослуживцев в рязанском военно-социальном центре Минобороны

На базе рязанского отделения фонда «Защитники Отечества» начал работу Военно-социальный центр (ВСЦ) Министерства обороны.

В Рязани запретят парковаться около школы №44

Запрещающие знаки установят там до конца текущего года.

Бывший рыбновский депутат Артём Горбачёв попал в ДТП, его увезли на «скорой»

Мужчина получил серьёзные травмы, его готовят к операции.

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в Рязани

На этих направлениях можно получать от 90 до 110 тысяч рублей.

Ревнивый 14-летний подросток зарезал двух человек в Иркутской области

По данным следствия, в воскресенье, 12 октября, в подъезде многоквартирного жилого дома в городе Шелехове парень во время ссоры со своей сверстницей ударил девочку ножом, а затем пырнул соседку, которая попыталась заступиться за жертву.

Военный священник рассказал, как СВО меняет мировоззрение украинцев

Сейчас на Украине люди в плену у преступного режима и его пропаганды, многие до сих пор не избавились от «глупой, лживой американо-европейской мечты».

В соседних с Рязанской областью регионах выпал первый снег

Осадки в виде снега наблюдались, например, в Тульской области.

Автоэксперт Ракитин: Зимнюю резину старше шести лет нужно менять

К этой истории нужно относиться максимально ответственно, потому что сейчас наступает тот сезон, когда страшен не столько снег, сколько переход через ноль

Треть месячной нормы осадков выпала в Подмосковье за сутки

Более трети от месячной нормы осадков выпало в Московском регионе за минувшие сутки. Больше всего в Ново-Иерусалиме — 23 миллиметра.

Восемь туристов с детьми застряли в горах Кубани без снаряжения — SHOT

В данный момент туристы отрезаны от маршрута. Они ночуют в самодельном убежище из досок. Двое из восьми получили переохлаждение.

Священники рассказали о грехах, которые не прощает Господь

Существуют ли такие грехи, за которые человек никогда не заслужит прощения?

