«Черная смородина дороже инжира»: блогер рассказала о ценах на рынке в Ялте

Автор блога «Под зонтиком» поделилась обзором цен на центральном рынке Ялты в середине августа 2025 года. Она отметила, что стоимость многих товаров достаточно высокая, но местные продукты всё равно пользуются спросом.

Цены на фрукты и овощи

Цены на фрукты на ялтинском рынке сильно разнятся. Например, чёрный инжир продают по 600 рублей за килограмм, а персики — по 300 рублей. При этом алыча стоит 80 рублей за кг, а абрикосы — 150 рублей. За контейнер голубики придётся отдать 250 рублей.

Отдельно автор выделила ялтинский лук по 250 рублей за кг и отметила, что чёрная смородина из Бахчисарая стоит дороже инжира — 650 рублей за кг, красная смородина — 750 рублей. Также в продаже есть местные оливки по 950 рублей за 0,5 литра. Цены на овощи более доступны: огурцы — 70 рублей за кг, помидоры — от 150 рублей.

Мясо, рыба и другие продукты

На рынке представлен большой выбор мяса. Цены на говядину варьируются: ребро-грудинка — 450–550 рублей, мякоть бедра — 800–900 рублей, вырезка — 1800–2500 рублей за кг. Баранина стоит 850–900 рублей за задок, рёбра — 550–600 рублей. Цена за домашнюю курицу начинается от 350 рублей за кг.

В рыбном отделе цены также высокие: свежая камбала — 1300 рублей, судак — 550 рублей, устрицы — 2400 рублей за кг.

Среди других продуктов блогер выделила домашний творог по 600 рублей, крымский миндаль по 600 рублей и цветочный мёд по 3000 рублей за 3-литровую банку.

Автор была удивлена, увидев в продаже такой редкий продукт, как молозиво.

— А вот что меня удивило, так это такой продукт как молозиво. У бабушки была корова и она его готовила, но есть я такое отказывалась. Знала, что этот продукт делают после того, как корова отелится. И тут это в продаже, да еще не в каком-нибудь селе, а на рынке такого города курорта как Ялта. Что сказать, значит есть еще в хозяйствах коровы и люди не отказываются держать скотину, очень радует, — написала блогер.