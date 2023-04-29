Черезовские пруды лидируют в голосовании по благоустройству территорий в Рязани

Продолжается голосование за объекты благоустройства в Рязани, которые приведут в порядок по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды».

На сайте можно проголосовать за 26 территорий в каждом районе города. Отдать свой голос рязанцы могут до 31 мая.

На 18.00 29 апреля абсолютным лидером являются Черезовские пруды в Дашково-Песочне, за которые отдали голоса 7 363 рязанца.

За Лесопарк отдан 3 861 голос, за ЦПКиО — 6 039 голосов.

За территорию площадь Победы в комплексе с пешеходной зоной Малого шоссе проголосовал 1 721 человек.