Через годы, через расстояния: «Родные люди» встретятся в Wink 17 октября

Премьера альманаха «Родные люди» (16+), который объединяет восемь историй про отношения близких людей с путешествием на 20 лет назад, состоится 17 октября в видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Героями сериала стали также города, где разворачиваются события, — это Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Санкт-Петербург и Москва, а также Крым. Родных людей сыграли звезды российского театра и кино — Дмитрий Дюжев, Алексей Макаров, Камиль Ларин, Елена Захарова, Галина Польских, Игорь Миркубанов, Александр Семчев, Егор Бероев, Александра Ребенок, Дмитрий Куличков, Иван Злобин, Олег Газманов, Сергей Чонишвили, Эра Зиганшина и другие.
Производством сериала занимается Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Художественным консультантом сериала выступил известный режиссер Константин Богомолов, а сняли новеллы режиссеры Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлыев, Алина Верипя, Александр Котт. Продюсеры проекта — Тимофей Носков, Жан Просянов, Татьяна Воронина, Ванда Криницкая и Александр Просянов.
Альманах состоит из восьми новелл разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Они рассказывают о том, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 1990-х. Герои историй — студенты, которые в 90-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом многие разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они не потеряли связь и до сих пор общаются, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя. Но сколько всего случится перед этой встречей…
Реклама: erid 2VtzqvPCYTW
ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388