Через годы, через расстояния: «Родные люди» встретятся в Wink 17 октября

Премьера альманаха «Родные люди» (16+), который объединяет восемь историй про отношения близких людей с путешествием на 20 лет назад, состоится 17 октября в видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ). Героями сериала стали также города, где разворачиваются события, — это Астрахань, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Санкт-Петербург и Москва, а также Крым. Родных людей сыграли звезды российского театра и кино — Дмитрий Дюжев, Алексей Макаров, Камиль Ларин, Елена Захарова, Галина Польских, Игорь Миркубанов, Александр Семчев, Егор Бероев, Александра Ребенок, Дмитрий Куличков, Иван Злобин, Олег Газманов, Сергей Чонишвили, Эра Зиганшина и другие.

Производством сериала занимается Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Художественным консультантом сериала выступил известный режиссер Константин Богомолов, а сняли новеллы режиссеры Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлыев, Алина Верипя, Александр Котт. Продюсеры проекта — Тимофей Носков, Жан Просянов, Татьяна Воронина, Ванда Криницкая и Александр Просянов.

Альманах состоит из восьми новелл разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Они рассказывают о том, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 1990-х. Герои историй — студенты, которые в 90-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом многие разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они не потеряли связь и до сих пор общаются, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя. Но сколько всего случится перед этой встречей…

— Такой проект был давно необходим. Наконец-то наша индустрия открывает для себя новые города и места. Там скрыта масса историй, там замечательная фактура, прекрасные люди. Когда мне предложили снять новеллу про мой родной город Челябинск я был счастлив, потому что давно мечтал об этом. Мне было очень важно, чтобы местные жители участвовали в этом проекте. И я пытался найти так называемую челябинскую душу, очень надеюсь, что получилось. Очень хочется, чтобы наши скромные истории радовали, трогали и веселили тех, кто их увидит, — рассказывает режиссер Олег Асадулин.

— 20 лет назад то, что нам казалось фантастическим, теперь стало повседневным. Именно это мы и хотели показать в наших историях. А также визуально запечатлеть огромный путь изменений, который прошла наша страна, города и люди. А также показать, что даже при всей разнице поколений, характеров, профессий наши герои все равно остаются родными людьми, — отмечает продюсер фильма Жан Просянов.

— Для Wink важный приоритет — киносериальное освоение всей территории страны, разных и прекрасных городов и регионов. Мы очень хотим показать, что вне зависимости от расстояний у нас везде живут, работают, радуются и грустят очень хорошие люди. Конечно, у близких бывают споры, конфликты и размолвки, но невидимые узы не разорвать — родню не выбирают. Кроме того, именно в регионах сейчас идет активный рост Wink, а такие проекты как “Родные люди” приближают наш онлайн-кинотеатр к новым подписчикам, — считает директор по контенту видеосервиса Wink Александр Косарим.

Реклама: erid 2VtzqvPCYTW

ПАО «Ростелеком», ИНН 7707049388