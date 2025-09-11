Через две недели участники второго потока программы «Герои62» отправятся на стажировки

Через две недели участники второго потока программы «ГЕРОИ62» приступают к стажировкам в Рязанской области. Им предстоит на практике ознакомиться с работой органов власти, местного самоуправления и госучреждений, изучить их структуру и особенности, погрузиться в повседневные задачи. Одновременно с этим они будут перенимать опыт у своих наставников.

По словам ректора РязГМУ имени Павлова, члена Общественного совета программы Романа Калинина, стажировки помогут участникам определиться с профессией, которая впоследствии, возможно, станет делом их жизни.

Стажировки продлятся полтора месяца. После этого для участников начнется следующий образовательный модуль. В целом же обучение рассчитано на год