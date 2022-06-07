Через 10 лет борщевик может захватить всю Ивановскую область

Аналитики считают, что борщевик может захватить всю территорию Ивановской области уже через 10 лет, пишет Ivanovo News.

Накануне в Иванове противостоять целому полю вышла бригада всего из двух человек. Выжигают заразу химическим веществом 4 класса опасности.

«Наиболее эффективна в данном случае, конечно, химия, потому что продолжительность эффекта достигает от года до двух», – пояснил руководитель филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Алексей Лебедев.

По его словам, на этом месте либо совсем не должно быть борщевика, либо его всходы ограничиваются 20-30 процентами от того, что было.

Главная проблема в том, что растение прижилось в лесном массиве, где его никто ни выжигать, ни выкашивать не собирается. Сейчас в бюджете города Иваново заложено всего 300 тысяч рублей на изведение борщевика.