Чемпионат Рязани по мини-футболу вышел на финишную прямую

В субботу, 12 марта, в СК «Арена-Атрон» состоятся финальные игры и торжественное закрытие Чемпионата города Рязани по мини-футболу сезона 2022 года во всех дивизионах и первенства среди ветеранов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

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В чемпионате, который стартовал 29 января, приняли участие более тысячи спортсменов-любителей, разделенных по уровню спортивного мастерства на четыре дивизиона (Высший, Первый, Второй и Дивизион команд ветеранов 35+).

В финале встретятся сильнейшие команды города, чтобы определить победителя. Зрителей ждет увлекательный, зрелищный футбол, начало в 10.00.