Пятница, 5 июля, 2024

Чемпион России, активист Сергей Алиев погиб во время атаки дронов ВСУ

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: t.me/boevoe_sodrugestvo

В ДНР погиб чемпион России по боксу из Свердловской области Сергей Алиев, сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Алиев занимался общественной деятельностью, активно помогал бойцам СВО. По данным источника, Сергей погиб в населённом пункте Никольское (ДНР), куда доставил медикаменты. В это время он попал под атаку дронами ВСУ.

О смерти командира также сообщил телеграм-канал Боевого Братства «За Державу обидно!».

По данным источника, смертельные ранения Алиев получил, когда доставлял пешком медикаменты старикам в селе.

— Из-за крайне тяжёлой обстановки в районе села Никольское, круглые сутки работают БПЛА, тело вынести пока не удаётся, — говорится в сообщении.

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