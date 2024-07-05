Чемпион России, активист Сергей Алиев погиб во время атаки дронов ВСУ

В ДНР погиб чемпион России по боксу из Свердловской области Сергей Алиев, сообщает телеграм-канал «Mash на Донбассе».

Алиев занимался общественной деятельностью, активно помогал бойцам СВО. По данным источника, Сергей погиб в населённом пункте Никольское (ДНР), куда доставил медикаменты. В это время он попал под атаку дронами ВСУ.

О смерти командира также сообщил телеграм-канал Боевого Братства «За Державу обидно!».

По данным источника, смертельные ранения Алиев получил, когда доставлял пешком медикаменты старикам в селе.