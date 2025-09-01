Понедельник, 1 сентября, 2025
Спорт

Чемпион 4-го этапа рыбатлона в Рязани определился на последних метрах

Алексей Самохин

В последний день лета в Рязани на Рюминском пруду у стадиона ЦСК состоялся 4-й этап рязанского рыбатлона, где и определился чемпион общего зачета. Соревнование прошло в рамках 930-летия Рязани и собрало около 80 рыбатлонистов из 4 областей страны. Жаркая безветренная погода положительно повлияла на рыбу, и клев в этот день был весьма неплохим.

Спортсмены разных возрастов – от детей до пенсионеров – после километрового круга вокруг стадиона расположились на рыбнище и, используя либо опарыша, либо червя, принялись следить за поплавком. Окунь, карась, плотва и верхоплавки были готовы клевать!

Весьма неожиданно очень быстро две необходимые рыбы выловил житель Шилово Михаил Давыдов, который уже 10 лет участвует в рыбатлоне, но ни разу еще не был на пьедестале летней версии этого вида спорта. Казалось, вот она победа. Но опытнейший москвич Валентин Вагшуль тоже оперативно справился с рязанской рыбой и помчал в погоню на финальный круг за Михаилом. И в итоге перегнал его всего на 5 секунд! Финиш, и Валентин показывает результат 31 минута 29 секунд. Бронзу взял рязанец Олег Тинин, который на финальном круге перегнал несколько человек. 

Среди девушек победу праздновала Ирина Мефодина, среди детей Михаил Ермишкин. Организаторы наградили в итоге 22 первых финишировавших спортсмена. А потом прошла церемония награждения призеров общего зачета-2025. Пятикратным чемпионом стал рязанец Алексей Мезенцев. Суперрезультат! Среди девушек конкурентов по ходу сезона не было у Оксаны Громовой. 

На этом поплавочный сезон в Рязани завершился, но еще раз принять участие в рыбатлоне с поплавочной удочкой можно будет в Башкортостане. 20 сентября в Нуримановском районе этой республики на Павловском водохранилище в «Павловском парке» пройдет традиционный забег за рыбой на кубок главы района. А в Рязани сезон 2025 года завершится 27 сентября ежегодным спиннинговым чемпионатом, который пройдет в «Окской Жемчужине» на озере Жидень (Жемчужном).

