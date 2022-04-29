Чем заняться в Рязани в первомайские выходные? Афиша событий

7info публикует афишу событий предстоящих выходных — 30 апреля, 1,2 и 3 мая.

30 апреля

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10.00 — Мойдодыр (0+), Рязанский театр кукол;

12.00 — Мойдодыр (0+), Рязанский театр кукол;

12.00 — экскурсия по Рязани, которая познакомит участников с колоритом древнего города. Гостям предлагают пройти через девять столетий развития города, вспомнить выдающихся жителей, забавные предания и важные открытия, сделанные нашими земляками. Продолжительность — 2,5 часа.

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Стоимость взрослого билета 900 руб., детского — 750 руб. Справки и заказ экскурсии по телефону 8-800-511-10-62.

(6+)

1 мая

10.00 — автобусно-переходная экскурсия по Рязани.

«В старину рязанцев называли «полоумными людищами» и «косопузыми». Вы узнаете, как родились эти определения, чем Рязань отличается от других известных русских городов. Оцените главные достопримечательности Рязани А также услышите, как у рязанских грибов появились глаза и какие знаменитые люди посещали наши края»

Продолжительность — 2,5 часа.

Стоимость взрослого билета 1000 руб., детского — 900 руб. Справки и заказ экскурсии по телефону 8-800-511-10-62.

(6+)

16.00 — Открытие паркового сезона в ЦПКиО (0+):

2 мая

12.00 — обзорная пешеходная экскурсия по Рязани.

Стоимость взрослого билета 900 руб., детского — 750 руб. Справки и заказ экскурсии по телефону 8-800-511-10-62.

(6+).

3 мая

10.00 — Дюймовочка (6+), Рязанский театр кукол;

12.00 — Дюймовочка (6+), Рязанский театр кукол.