В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru сексолог и психолог Татьяна Короткова рассказала о различии сексуального влечения у мужчин и женщин.

У мужчин половое влечение регулируется гормоном тестостероном. Чем больше тестостерона в крови, тем выше сексуальное желание. Некоторые представители сильного пола воспринимают секс как естественную потребность, как еду или воду.

У женщин ситуация несколько иная. В крови женщин тестостерона значительно меньше, поэтому настроиться на секс сложнее. На это влияет множество факторов, в том числе психологические, моральные, стрессы, проблемы на работе, в семье.

Татьяна Короткова отметила, что если партнеры не могут договориться о количестве секса, им следует либо прийти к какому-то компромиссу, либо расстаться и найти кого-то, кто будет соответствовать их сексуальной конституции.

Сексуальная конституция — это врожденная предрасположенность человека к сексуальной активности. Она бывает трех типов: слабая, средняя и сильная. Изменить сексуальную конституцию невозможно, поэтому с ней приходится жить и подстраиваться под нее.