Понедельник, 18 ноября, 2024
На главнуюНовости мира

Чем опасны ракеты ATACMS и куда они могут долететь

Дата публикации

Алексей Самохин
Фото: t.me/mod_russia

Журналисты RT проанализировали, какие ракеты ATACMS представляют наибольшую опасность и сколько их имеется у США.

Среди модификаций ATACMS выделяют два основных типа:

▫️ MGM-140B ATACMS Block 1A — с кассетной боевой частью.

▫️ MGM-168A ATACMS Block 1A (QRU) — с осколочно-фугасной боевой частью.

Обе версии имеют дальность до 300 км и представляют угрозу как для военных, так и для промышленных объектов.

С 1980-х годов в США было произведено около 3,5 тыс. ракет ATACMS различных модификаций. Из этого количества около 600–700 ракет уже использованы в боевых действиях, включая 414 ракет, применённых в ходе операций в Ираке в 2003 году.

По состоянию на 2024 год у США, по разным оценкам, может оставаться в наличии около 2 тыс. ракет, включая как новые, так и восстановленные старые ракеты. Однако часть этого запаса может быть непригодна для использования из-за истечения срока годности или других факторов.

Ключевая особенность всех модификаций ATACMS — это способность совершать высокоскоростное пикирование из верхних слоёв стратосферы на скорости около 850–1100 м/с под углами более 75–80°. В некоторых случаях такие траектории выходят за пределы вертикальных секторов обзора радаров наведения комплексов С-400 и С-300В4, что затрудняет их перехват. Поэтому для эффективного отражения ударов ATACMS важно распределять зенитно-ракетные дивизионы и полки на направлениях возможной угрозы для обеспечения достаточного уровня эшелонирования.

Также стоит отметить, что высокими возможностями в борьбе с ATACMS обладают комплексы средней и большой дальности С-350 «Витязь». Эти ЗРК способны сбивать ATACMS даже при выполнении ими противоракетных манёвров, благодаря системе газодинамических рулей. Известно, что эта система успешно используется для отражения ударов HIMARS на Донецком направлении.

Также опубликована инфографика, с помощью которой можно узнать, куда способны долететь западные ракеты. Рязань также попадает под угрозу.

Чем опасны ракеты ATACMS и куда они могут долететь
Иллюстрация: t.me/rt_russian
Новости рубрики
Новости мира

Меньше толп, выгодные цены: почему лучше отправляться в круизы по Средиземноморью в «тихий сезон»

Чрезмерно высокий поток туристов и летняя жара повысили привлекательность внесезонных путешествий по Европе.
Новости мира

Украина готова нанести удары дальнобойным оружием по территории РФ в ближайшие дни

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине использовать американские ракеты для ударов по территории России.
Новости мира

Подруга рассказала о «несметных богатствах» Светланы Светличной

Подруга Светличной, Елена Перелыгина, утверждает, что эти слухи о несметных сокровищах — преувеличение.