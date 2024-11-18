Чем опасны ракеты ATACMS и куда они могут долететь

Журналисты RT проанализировали, какие ракеты ATACMS представляют наибольшую опасность и сколько их имеется у США.

Среди модификаций ATACMS выделяют два основных типа:

▫️ MGM-140B ATACMS Block 1A — с кассетной боевой частью.

▫️ MGM-168A ATACMS Block 1A (QRU) — с осколочно-фугасной боевой частью.

Обе версии имеют дальность до 300 км и представляют угрозу как для военных, так и для промышленных объектов.

С 1980-х годов в США было произведено около 3,5 тыс. ракет ATACMS различных модификаций. Из этого количества около 600–700 ракет уже использованы в боевых действиях, включая 414 ракет, применённых в ходе операций в Ираке в 2003 году.

По состоянию на 2024 год у США, по разным оценкам, может оставаться в наличии около 2 тыс. ракет, включая как новые, так и восстановленные старые ракеты. Однако часть этого запаса может быть непригодна для использования из-за истечения срока годности или других факторов.

Ключевая особенность всех модификаций ATACMS — это способность совершать высокоскоростное пикирование из верхних слоёв стратосферы на скорости около 850–1100 м/с под углами более 75–80°. В некоторых случаях такие траектории выходят за пределы вертикальных секторов обзора радаров наведения комплексов С-400 и С-300В4, что затрудняет их перехват. Поэтому для эффективного отражения ударов ATACMS важно распределять зенитно-ракетные дивизионы и полки на направлениях возможной угрозы для обеспечения достаточного уровня эшелонирования.

Также стоит отметить, что высокими возможностями в борьбе с ATACMS обладают комплексы средней и большой дальности С-350 «Витязь». Эти ЗРК способны сбивать ATACMS даже при выполнении ими противоракетных манёвров, благодаря системе газодинамических рулей. Известно, что эта система успешно используется для отражения ударов HIMARS на Донецком направлении.

Также опубликована инфографика, с помощью которой можно узнать, куда способны долететь западные ракеты. Рязань также попадает под угрозу.