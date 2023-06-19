Чем опасны понедельники? Мнение кардиолога Ольги Якушевой

Кардиолог Ольга Якушева рассказала о смертельной опасности понедельника. Ирландские учёные выяснили, что работяги особенно рискуют умереть в понедельник: чаще всего инсульт и инфаркт настигают людей именно в этот день. Исследователи изучили данные больше 10 тысяч людей, которые перенесли такой удар.

Собранная информация позволила учёным определить, что как раз в понедельник на кардиограмме в большинстве случаев отмечается повышение уровня сегмента ST. Он отражает работу миокарда желудочков и является маркером их скорой гибели. Итоги исследования представили на конференции Британского сердечно-сосудистого общества (BCS) в Манчестере.

Ольга Якушева: «Сейчас учёные разбираются в причинах такой закономерности. По всей видимости, причина такого эффекта — в резкой смене обстановки: с выходных на работу. Происходит это ввиду сильнейшего стресса, и организм просто не справляется с таким количеством негативного гормонального всплеска»

Эксперт пояснила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», что большинство людей просто не успевают сбрасывать заработанный за неделю стресс. Это приводит к самым печальным последствиям. Чтобы избежать риска остановки сердца или проблемы с предсердиями, нужно заботиться и о ментальном здоровье и отделять работу от отдыха.

Важно также учиться справляться со стрессом и выплескивать адреналин с помощью активных увлечений, – заключила кардиолог.