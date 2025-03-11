Чем опасна «сдача аккаунта в аренду», объяснила полиция

В сети активно распространяются предложения о сдаче аккаунтов в мессенджерах в аренду за денежное вознаграждение. Такой «легкий» способ заработка может привести к серьезным последствиям, сообщает «Вестник киберполиции России».

Принимаемыми законодательными и правоохранительными мерами работа иностранных колл-центров осложняется. Так, за прошлый год полицией изъято порядка двух тысяч SIM-банков и двух млн SIM-карт, участвовавших в мошеннической деятельности. Со вступлением в силу в начале 2025 года нового законодательства Роскомнадзором заблокировано около 9,5 млн SIM-карт, принадлежащих иностранцам. Ограничения количества сим-карт, доступных одному пользователю, также оказывает положительное влияние.

Основной целевой аудиторией преступников становятся дети и подростки, для которых предлагаемое вознаграждение кажется значительным. Злоумышленники активно вербуют новых участников через тематические каналы, чаты онлайн-игр и сообщества популярных блогеров.

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Самый молодой выявленный участник такой схемы — десятилетний подросток, сдавший свой аккаунт за 1,5 тысячи рублей.

Через арендованные аккаунты совершаются различные преступления: мошенничество, шантаж, вербовка участников запрещенных организаций и даже организация террористической деятельности.

Важно понимать: если аккаунт использовался для противоправных действий, полиция в первую очередь обратится к его официальному владельцу. Гражданин, сдавший аккаунт в аренду, рискует быть признанным соучастником преступления и может понести реальное наказание в зависимости от тяжести совершенного деяния.

Необходимо разъяснить детям и подросткам: передача аккаунта посторонним лицам может привести не только к репутационным потерям, но и к серьезным юридическим последствиям.

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