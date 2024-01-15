Понедельник, 15 января, 2024
На главнуюНовости мира

Чем опасен храп, рассказал лор-врач Зайцев

7info
Image by karlyukav on Freepik
spot_img

Храп знаком многим людям, и он может быть не только неприятным для окружающих, но и опасным для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам Зайцева, храп возникает из-за сужения дыхательных путей во время сна. В результате мозг человека не получает достаточно кислорода, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Храп может вызывать следующие последствия:

  • Усталость и сонливость в течение дня
  • Нарушение обмена веществ
  • Повышение артериального давления
  • Риск развития инфаркта и инсульта

Причины храпа могут быть разными:

  • Отек слизистой оболочки полости носа
  • Разрастание носовых раковин
  • Искривление носовой перегородки
  • Полипы в полости носа
  • Неправильный образ жизни (например, вечерние переедания)

Чтобы избавиться от храпа, необходимо обратиться к лор-врачу. Он проведет обследование и определит причину храпа. В зависимости от причины врач может порекомендовать следующие меры:

  • Хирургическое вмешательство
  • Амбулаторное лечение (например, промывка пазух, полость носа и носоглотки)

Изменение образа жизни также может помочь избавиться от храпа. Необходимо отказаться от курения, алкоголя и вечерних перееданий. Также важно поддерживать здоровый вес.

Зайцев также отметил, что храп не является поводом для обращения к врачу-сомнологу. С храпом должен разбираться лор-врач.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах