Храп знаком многим людям, и он может быть не только неприятным для окружающих, но и опасным для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
По словам Зайцева, храп возникает из-за сужения дыхательных путей во время сна. В результате мозг человека не получает достаточно кислорода, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Храп может вызывать следующие последствия:
- Усталость и сонливость в течение дня
- Нарушение обмена веществ
- Повышение артериального давления
- Риск развития инфаркта и инсульта
Причины храпа могут быть разными:
- Отек слизистой оболочки полости носа
- Разрастание носовых раковин
- Искривление носовой перегородки
- Полипы в полости носа
- Неправильный образ жизни (например, вечерние переедания)
Чтобы избавиться от храпа, необходимо обратиться к лор-врачу. Он проведет обследование и определит причину храпа. В зависимости от причины врач может порекомендовать следующие меры:
- Хирургическое вмешательство
- Амбулаторное лечение (например, промывка пазух, полость носа и носоглотки)
Изменение образа жизни также может помочь избавиться от храпа. Необходимо отказаться от курения, алкоголя и вечерних перееданий. Также важно поддерживать здоровый вес.
Зайцев также отметил, что храп не является поводом для обращения к врачу-сомнологу. С храпом должен разбираться лор-врач.