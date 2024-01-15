Храп знаком многим людям, и он может быть не только неприятным для окружающих, но и опасным для здоровья. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По словам Зайцева, храп возникает из-за сужения дыхательных путей во время сна. В результате мозг человека не получает достаточно кислорода, что может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Храп может вызывать следующие последствия:

Усталость и сонливость в течение дня

Нарушение обмена веществ

Повышение артериального давления

Риск развития инфаркта и инсульта

Причины храпа могут быть разными:

Отек слизистой оболочки полости носа

Разрастание носовых раковин

Искривление носовой перегородки

Полипы в полости носа

Неправильный образ жизни (например, вечерние переедания)

Чтобы избавиться от храпа, необходимо обратиться к лор-врачу. Он проведет обследование и определит причину храпа. В зависимости от причины врач может порекомендовать следующие меры:

Хирургическое вмешательство

Амбулаторное лечение (например, промывка пазух, полость носа и носоглотки)

Изменение образа жизни также может помочь избавиться от храпа. Необходимо отказаться от курения, алкоголя и вечерних перееданий. Также важно поддерживать здоровый вес.

Зайцев также отметил, что храп не является поводом для обращения к врачу-сомнологу. С храпом должен разбираться лор-врач.