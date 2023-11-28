Чем обернутся ссоры 30 ноября? Запреты, поверья и народные приметы на Григория Зимоуказателя

30 ноября в православном календаре день памяти одного из самых почитаемых святых – святителя Григория Чудотворца. Рождённый в семье язычников, Григорий решил принять христианство. Пройдя путь отшельничества в пустыне, строгого поста и ежедневной молитвы, он получил удивительный дар – исцелять и примирять людей.

В народе образ Григория чтут особенно. Считается, что в день памяти святого ни в коем случае нельзя ругаться и выяснять отношения. День памяти святого также называют Григорием Зимоуказателем.

Что нельзя и нужно делать 30 ноября? К каким приметам стоит прислушаться?

Запреты и традиции 30 ноября

Существует категорический запрет на ссоры. Во-первых, выяснение отношений в праздник является грехом, во вторых, если поругаться в последний день осени, испорченные отношения невозможно будет наладить до конца зимы.

Не стоит сегодня стричь волосы. В народе говорили: если ослушаться этого предостережения, жизнь сократится на несколько лет.

Также нельзя хвастаться. О своих удачах и достижениях нужно рассказывать осторожно, чтобы не вызвать зависти у людей. В противном случае ваши слова обернутся боком, и в жизни вам будут сопутствовать только неудачи.

На Григория Зимоуказателя крестьяне встречали северный ветер. Считалось, что вместе с праздником приходит зима.

Если к этому дню выпадало много снега, молодёжь выходила на снежные гуляния. Была традиция кататься на санях с горы. Кто укатится дальше всех, тот будет самым счастливым.

Народные приметы 30 ноября

Мороз на Григория Зимоуказателя – к лютой зиме. Оттепель же сулит тёплую зиму;

Если до полудня небо затянуто облаками – зимой будет много солнечных дней;

Тёплый день сулит дождливую весну;

На реках лед потемнел – год будет урожайным.

Именины 30 ноября отмечают Григорий, Иван, Геннадий, Михаил, Захар

Сны в ночь на 30 ноября имеют особую цель — они приводят в равновесие душевные силы. Их нужно воспринимать, как послание Высших сил, которые пытаются указать верный путь, приоритетные направления, на которые стоит тратить силы. Важно запомнить все детали сновидения, поэтому утром сразу запишите увиденное.