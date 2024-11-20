Среда, 20 ноября, 2024
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Чем можно запивать таблетки, рассказали в рязанском минздраве

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Кристина Аманн
Изображение от rawpixel.com на Freepik

В группе министерства здравоохранения Рязанской области опубликовали карточки, в которых напомнили, чем можно запивать таблетки, а чем нельзя. Отмечаемся, что это важно знать, так как различные напитки не только снижают эффективность лекарств, но и в сочетании с таблетками вредят организму.

Любые лекарства можно запивать только водой. Это нейтральная жидкость, которая не вступает в противоречие с активными веществами препарата. В чае и кофе содержаться танины — дубильные вещества, которые поглощают активные вещества лекарства. Молоко и молочные напитки также действуют как сорбент.

Нельзя запивать киселем (он будет обволакивать таблетку, отчего она будет медленнее рассасываться) и газировкой (пузырьки газа наоборот ускоряют всасывание, можно получить передозировку).

Гипертоникам надо избегать запивать таблетки грейпфрутовым соком. В сочетании с препаратами от давления можно получить неприятные побочный эффект. Другие препараты также не рекомендуется запивать соком.

И, конечно, никакого алкоголя. Даже минимальный градус может изменить действие лекарства.

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