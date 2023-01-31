Чем может быть полезна публичная кадастровая карта

Публичная кадастровая карта – справочный ресурс, отражающий сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН), с помощью которого можно просматривать информацию в режиме онлайн. Такую карту могут использовать любые лица, для этого не нужно регистрироваться на сайте, подавать какие-либо запросы и вносить плату.

Публичная кадастровая карта представляет собой онлайн-сервис, размещенный в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр).

Найти объект недвижимости на карте можно, выбрав его местоположение на самой карте либо воспользовавшись строкой поиска. Поиск может проводиться по кадастровому номеру объекта или по его адресу.

Основные сведения, которые содержатся в публичной кадастровой карте:

• границы земельных участков (актуальные, временные);

• контуры зданий, сооружений или объектов незавершенного строительства (актуальные, временные);

• вид объекта недвижимости (земельный участок, здание, сооружение, объект незавершенного строительства, единый недвижимый комплекс);

• кадастровые номера объектов недвижимости, а также сведения о данных объектах, в частности: площадь земельных участков и зданий, основные характеристики сооружений и их значение, категория земель в отношении земельного участка;

• кадастровая стоимость объектов недвижимости;

• сведения о форме собственности на объекты недвижимости (частная собственность или собственность публично-правовых образований);

• разрешенное использование земельных участков, зданий, сооружений;

• государственная граница, границы между субъектами РФ, границы муниципальных образований и населенных пунктов, а также границы зон с особыми условиями использования территории, территориальных и других зон.

Кроме того, на публичной кадастровой карте отображаются дополнительные сведения об объектах недвижимости. К ним относятся, в том числе:

• сведения о земельных участках, по которым принято решение о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности;

• сведения о земельных участках, свободных от прав третьих лиц, на которых отсутствуют объекты капитального строительства.

Публичная кадастровая карта не содержит информации о собственниках объектов недвижимости.

Публичная кадастровая карта может быть полезна для получения информации об объекте недвижимости, например, в следующих случаях:

— планируется приобретение земельного участка: с помощью ресурса можно посмотреть его конфигурацию, категорию земель, разрешенное использование, смежные земельные участки, которые поставлены на кадастровый учет, узнать кадастровую стоимость участка;

— если планируется строительство здания (сооружения), можно узнать, как проходят красные линии (условные обозначения, цель которых обратить внимание на установленные границы территорий общего пользования, а также границы территорий, на которых расположены линейные объекты (линии связи, трубопроводы и прочее) по земельному участку, их наличие может повлиять на получение разрешения на строительство;

— для получения информации, необходимой для подачи запроса о предоставлении сведений из ЕГРН.

ВАЖНО! Вся информация в онлайн-сервисе носит ознакомительный характер и является справочной. Для получения актуальных сведений реестра недвижимости необходимо получить выписку из ЕГРН.