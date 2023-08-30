Челябинский маньяк объяснил издевательства над жертвами любовью

Маньяк из Челябинской области Владимир Ческидов объяснил, что похищал девушек, потому что влюблялся и считал, что они должны жить с ним, заявил следователь-криминалист Александр Котарев в беседе с КП.

В конце июля в поселке Смолино жертва сбежала из его плена, в который попала 14 лет назад. Ческидов похитил ее еще в 19-летнем возрасте и все это время удерживал в доме, где проживал с матерью. Следователи предъявили ему обвинения, а суд арестовал на два месяца.

Как отметил Котарев, злоумышленник познакомился с потерпевшей возле торгового комплекса «Синегорье». После прогулки мужчина пригласил девушку домой на чай.

«Когда девушка собралась уходить, хозяин перегородил ей путь. Он показал нож и сказал, что та в заложниках, а если попробует позвать на помощь, то он ее убьет», – пояснил следователь.

В соцсетях многие обвинили старшую сестру сбежавшей в том, что ее за 14 лет не искали. При этом родственники обращались в полицию, однако ее не удалось найти.

Примечательно, что мать маньяка также проходит по делу о похищении, но отправлять в СИЗО ее не стали.