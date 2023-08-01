Челябинский маньяк изнасиловал жертву больше тысячи раз за 14 лет плена

Маньяк из Челябинской области изнасиловал свой больше тысячи раз за 14 лет, пока она находилась в плену, пишет телеграм-канал SHOT.

Как призналась следователям сама жертва, половые акты происходили с разной периодичностью, поскольку ее мучитель злоупотреблял спиртным.

«Любая провинность приводила мучителя в ярость», – говорится в публикации.

Злоумышленник регулярно избивал и спаивал девушку. По предварительной версии, маньяк специально искал себе пленницу, которую бы никто не искал.

Накануне стало известно, что девушка сбежала из плена спустя 14 лет. Мужчина похитил жертву, когда ей было 19 лет, и удерживал в доме в поселке Смолино.