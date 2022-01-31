Чехи отправили на калужский завод оскорбительное послание

На калужский завод Skoda – OZ KOVO пришли детали с унизительными надписями и рисунками на упаковках с комплектующими, пишет Калуга поиск.

Сообщается, что речь идет об оскорблении россиян на межнациональной почве.

«Мы не хотим цитировать и тем более размещать фото данного нецензурного изображения с надписью, тем более что оно направлено на разжигание межнациональной розни», – рассказали в группе профсоюза «МПРА – Калуга».

Представители профсоюза обратились к руководству предприятия с просьбой разобраться в ситуации. Председатель чешского профсоюза Ярослав Повшек пообещал найти виновных и строго их наказать.

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Он уточнил, что злоумышленники хулиганы действовали в результате манипуляций политиков. Однако, как заключил Повшек, это не оправдывает их.