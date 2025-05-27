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«Чебубу и другие приключения Шурика»: ТНТ представляет первый тизер-постер своего новогоднего телехита

Валерия Мединская

31 декабря 2025 г. на ТНТ состоится премьера новогоднего телефильма — музыкальной комедии, в которой переплетаются ностальгические мотивы и ключевые тренды уходящего года. (16+)

Новогодняя премьера ТНТ — «Чебубу и другие приключения Шурика» — продолжает фирменную традицию праздничных телефильмов канала. Лента следует за яркой чередой хитов, начатой «СамоИронией судьбы», подхваченной «Иваном Васильевичем меняет всё» и с триумфом закреплённой «Небриллиантовой рукой», который стал самым популярным фильмом 2024 года на ТВ, собрав у экранов более 45 млн зрителей.

На этот раз в центре истории — Шурик, который, как Форрест Гамп, расскажет удивительную историю своей любви, путешествуя по легендарным советским фильмам и современным мемам.

А как ему в этом помогут Чебубу и король российской эстрады Филиппино-Киркорино — узнаем 31 декабря на ТНТ.

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