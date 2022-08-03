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Часть стены горящего склада Ozon в Подмосковье обрушилась

Часть стены горящего склада интернет-магазина Ozon в Подмосковье обрушилась, крупный пожар продолжается, передаёт корреспондент РИА Новости.

Обрушение части стены произошло в здании, откуда виднелось пламя. После этого поднялся белый дым.

Крупный пожар произошел в здании склада компании Ozon в Истринском районе Московской области днем в среду, площадь возгорания, по последним данным МЧС, увеличилась до 50 тысяч квадратных метров. Поджог рассматривается в качестве основной версии крупного пожара, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

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