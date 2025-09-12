Архимандрит Иона Одесский скончался в 2012 году. Однако его имя до сих пор мелькает в новостных сводках, ведь при жизни этому православному старцу удалось указать на события, перевернувшие ход истории. Старец Иона оставил после себя множество пророчеств о войне, о церковном расколе, о судьбах России и Украины. Фактически священнику удалось предсказать предательские шаги Незалежной и последующую спецоперацию. В главных пророчествах легендарного монаха разбирались журналисты «Царьграда».

«Через год после моей смерти начнётся война»

В последние годы жизни Иона Одесский много говорил о войне. Часто вспоминается фраза, которую он повторят: «через год после моей кончины начнётся война». Это пророчество сбылось дословно. Священник скончался в 2012 году, а уже в 2013-м стали происходить на Украине страшные события: госпереворот в Киеве, трагедия на майдане. Затем «всполыхнул» Донбасс. Для последователей старца это стало первым подтверждением силы его прозорливости.

Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

Пророчество о «трёх Пасхах»

Особое внимание верующие уделяют словам Ионы Одесского о «трёх Пасхах». Старец говорил: ждут нас Пасхи кровавая, голодная и победная. Исследователи наследия архимандрита соотносят эти слова с текущими реалиями специальной военной операции.

Если вести отсчёт с начала СВО, то первая Пасха пришлась на 2022 год. И пришлась, она, пожалуй, на самые кровавые дни. Именно в 2022 году ВСУ и киевский режим не гнушались самыми мерзкими провокациями. Но русское оружие не только выстояло, но и доказало: за ним не только мощь, но и правда. Пасху 2023 году тоже вполне можно назвать «голодной». Ведь дело в том, что именно в этот период по всему миру начались серьёзные экономические трудности.

Если брать во внимание фразу отца Ионы о «победной Пасхе», можно сделать вывод, что её нам только предстоит встретить, поскольку и в 2024 и в 2025 году в пасхальные дни СВО всё ещё продолжалась.

Фото с сайта freepik.com

Конец СВО принесёт икона «Победительная»

Среди предсказаний старца Ионы Одесского одного поражает своей конкретикой. В нём фактически названа дата завершения спецоперации. По его словам, конец противостояния придётся на тот день, когда Прощёное воскресенье совпадёт с датой празднования иконы Божией Матери «Победительная».

Такие закономерности наблюдаются в церковном календаре нечасто. Совпали эти торжества как раз в 2024 году. Многие сторонники пророчества ожидали переломного момента именно тогда. И хотя подобное совпадение не принесло долгожданного финала СВО, Россия в последнее время демонстрирует колоссальное преимущество на поле боя и доказывает, что победа рано или поздно будет за ней.

И здесь важно обратиться к наставлению, которое оставил Иона Одесский для потомков. По его словам, если Россия и Донбасс не воздадут благодарение Богородице, если не будет крестных ходов и молитвы, то ждут людей «страшные беды». Священник настоятельно призывал к молебнам и неоднократно отмечал, что судьба народов решается не только на поле боя, но прежде всего в молитве.

«Часть Киева утонет, вторая — вернётся домой»

Одно из самых туманных и мистических заявлений Ионы Одесского касается судьбы Киева. Он говорил, что часть украинской столицы утонет, часть – вернётся домой». Аллегория ли это или прямое описание событий – пока неясно. Но трактовок у этой фразы множество. Например, одни видят в этих словах прямое затопление города. Тем более старец упоминал некую «воронку на Крещатике». Другие считают, что фраза эта символична и говорит о том, что из-за правящей верхушки и её действий Киев уходит «в бездну», а Украина теряет свою независимость и государственность.

Особое место в пророчествах занимала и судьба украинской власти. Иона говорил, что за время конфликта сменится три президента, а в США за тот же период произойдут четыре смены власти, причём один лидер вернётся на пост дважды. Здесь нельзя не вспомнить Дональда Трампа, который уже во второй раз занял кресло президента, похоронив политическую карьеру предшественника.

Изображение сгенерировано искусственным интеллектом

«Колотня по всей Русской земле»

В пророчествах Ионы Одесского немало размышлений о духовной стороне российско-украинского противостояния. Он неоднократно предупреждал о «колотне по всей Русской земле». Предвидел он захват храмов, гонения на священников. К сожалению, это мы видим в реальности.

Старец призывал воинов читать акафист Богородице, священников – благословлять солдат, как некогда это делал Сергий Радонежский. Он говорил следующее: Господь стирает «неугодные» страны. Поэтому в духовном плане Европы и США уже, можно сказать, не существует. По словам Ионы, если Русь прославит Богородицу, то даже Китай встанет на её сторону в битве с Западом. Если же не послушает — спасутся лишь немногие.