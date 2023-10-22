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Церковные праздники на неделе с 23 по 29 октября

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Скриншот видео

На неделе с 23 по 29 октября православная церковь среди множества святых чтит память мученика Лонгина Сотника, преподобного Амвросия Оптинского, совершает празднование в честь Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Коротко о каждом из этих дней рассказал в видео портала «Логосъ» священник Павел Коньков.

По словам Конькова, 23 октября чтят память преподобного Амвросия Оптинского, скончавшегося в 1891 году. Это один из самых известных оптинских старцев. При жизни был немощным человеком, но показывал пример дружелюбного православия, встречая пришедших с лаской и заботой.

26 октября Церковь совершает память Иверской иконы Божией Матери. Это одна из святынь Афона, претерпевшая множество испытаний и искушений. Образ пишется с раной на подбородке у Богородицы.

29 октября день памяти мученика Лонгина Сотника — воина, стоявшего при кресте, видевшего последние часы жизни Христа, его смерть. После этих события воин стал христианином.

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