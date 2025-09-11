Цены на ремонт новых iPhone 17 вырастут в 4 раза — SHOT

Цены на ремонт новых iPhone 17 вырастут в четыре раза по сравнению с предыдущей моделью, пишет SHOT.

Как сообщили журналистам в сервисных центрах, сильнее всего подорожает замена аккумулятора. Если на iPhone 16 Pro такая услуга обходится чуть больше чем в 10 тысяч рублей, то на iPhone 17 она будет стоить около 45 тысяч. Эксперты связывают резкий рост цен с изменением конструкции батарей.

Почти втрое возрастёт стоимость замены дисплея — одной из самых востребованных услуг среди владельцев iPhone. Сейчас ремонт экрана на iPhone 16 стоит 40–45 тысяч рублей, тогда как на новой модели эта работа обойдётся примерно в 105 тысяч.

Основной проблемой сотрудники сервисных центров называют отсутствие запчастей для iPhone 17 и iPhone Air.

При этом по поводу последнего устройства специалисты предупреждают о возможной серьёзной уязвимости: из-за сверхтонкого корпуса пользователи могут столкнуться с его деформацией — аналогичная ситуация уже возникала с iPhone 6 много лет назад.

Как ремонтировать такие корпуса и сколько будет стоить восстановление, сервисы пока не знают.