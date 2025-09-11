Четверг, 11 сентября, 2025
Цены на ремонт новых iPhone 17 вырастут в 4 раза — SHOT

Алексей Самохин
Изображение от kues1 на Freepik

Цены на ремонт новых iPhone 17 вырастут в четыре раза по сравнению с предыдущей моделью, пишет SHOT

Как сообщили журналистам в сервисных центрах, сильнее всего подорожает замена аккумулятора. Если на iPhone 16 Pro такая услуга обходится чуть больше чем в 10 тысяч рублей, то на iPhone 17 она будет стоить около 45 тысяч. Эксперты связывают резкий рост цен с изменением конструкции батарей.

Почти втрое возрастёт стоимость замены дисплея — одной из самых востребованных услуг среди владельцев iPhone. Сейчас ремонт экрана на iPhone 16 стоит 40–45 тысяч рублей, тогда как на новой модели эта работа обойдётся примерно в 105 тысяч.

Основной проблемой сотрудники сервисных центров называют отсутствие запчастей для iPhone 17 и iPhone Air. 

При этом по поводу последнего устройства специалисты предупреждают о возможной серьёзной уязвимости: из-за сверхтонкого корпуса пользователи могут столкнуться с его деформацией — аналогичная ситуация уже возникала с iPhone 6 много лет назад. 

Как ремонтировать такие корпуса и сколько будет стоить восстановление, сервисы пока не знают.

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину
Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
«Русские снимают с Украины скальп» — началась паника

В эфире прозвучал код «Дымоскальп». Пользователи начали строить версии о том, что это связано с недавними атаками на объекты энергетики
Провидица Янко предсказала приезд Зеленского в Москву, разворот Европы и приход осознания к Украине

В ближайшее время ситуация с СВО в корне поменяется.
Прощай, русская зима! Климатологи прогнозируют в России «погодный хаос»

Климатологи и синоптики предупреждают: зима 2025-2026 годов в России...

Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?
Открыта стела «Рязань – город трудовой доблести»

На монументе изображены рабочие заводов и колхозов, врачи военного госпиталя и добровольцы, ушедшие на фронт. Каждый внёс неоценимый вклад в Победу. 
Какие продукты нельзя оставлять на дачу на зиму, рассказали в Роскачестве 

Дачный сезон закончился — и многие, уезжая в город, оставляют на полках шкафов «на всякий случай» муку, сахар, банки с огурцами, бутылки с маслом и даже вино. Кажется — ну что с ними случится? Холодно же, стерильно, никого нет. На деле — это идеальный рецепт для катастрофы.
Через две недели участники второго потока программы «Герои62» отправятся на стажировки

Им предстоит на практике ознакомиться с работой органов власти, местного самоуправления и госучреждений, изучить их структуру и особенности, погрузиться в повседневные задачи.
В Рязани без нареканий приняли отремонтированную дорогу на 6-м Авиационном проезде

Работы были выполнены в рамках областной программы поддержки местных инициатив.
В Скопине на 100-м году жизни скончался ветеран ВОВ Василий Галахов

В 17 лет его призвали в армию, он ушёл на фронт. Сначала службу проходил в Чехии, затем в Челябинске, а позже был направлен на Дальний Восток.
В России хотят запретить аниме детям — из-за «съеденных людей» и насилия

Аниме — под запрет? По крайней мере, для детей. Такое предложение озвучил Андрей Коченов, руководитель Совета отцов при детском омбудсмене РФ
Священник объяснил, почему свечи в храме не могут быть бесплатными 

По его словам, требование выдавать свечи даром можно сравнить с просьбой бесплатно налить кофе в кафе.