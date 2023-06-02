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Цены на маленькие квартиры в регионах выросли, а в столицах упали — анализ

7info

Специалисты федерального портала «МИР КВАРТИР» провели анализ цен на квартиры площадью до 32 кв. м в 70 крупнейших городах России. Исследовались объекты вторичного рынка, элитный сегмент был исключен. Оказалось, что подобная недвижимость продолжает дорожать по всей стране, за исключением Москвы, Петербурга и еще нескольких городов.

В 64 городах из исследованных 70 с начала года произошел рост цены квадратного метра на маленькие квартиры. Больше всего подорожали «квадраты» в Магнитогорске (+16,1%), Челябинске (+15,8%), Новокузнецке (+13,6%), Махачкале (+13,4%), Кемерово (+11%), Владикавказе (+10,8%), Тольятти (+10,7%), Чебоксарах (+10,1%), Кургане (+10%) и Волжском (+9,5%).

Падение цены метра произошло лишь в 6 городах: Калининграде (–3%), Санкт-Петербурге (–2,8%), Краснодаре (–1%), Москве (–0,6%), Новосибирске (–0,4%) и Белгороде (–0,4%).

В среднем квадратный метр квартир площадью до 32 кв. м стоит 107 312 рублей, и с начала года он подорожал на 4,6%.

Что касается средней цены предложения, то она выросла также в 64 городах, а в 6 упала. В плане роста наиболее отличились такие города, как Магнитогорск (+18,9%), Махачкала (+17,8%), Челябинск (+15,2%), Новокузнецк (+14,6%), Тольятти (+11,5%), Саратов (+10,7%), Архангельск (+10,5%), Кемерово (+10,5%), Симферополь (+9,8%) и Волжский (+9,4%).

Снизилась стоимость лота в Калининграде (–3,1%), Санкт-Петербурге (–2,7%), Новосибирске (–0,3%), Москве (–0,2%), Белгороде (–0,1%), Краснодаре (–0,1%).

В среднем маленькая квартира по России стоит 2 947 042 рубля, увеличившись с января на 4,8%.

«Рост цен на малогабаритки соответствует росту на обычные квартиры вторичного рынка. Сейчас интерес к «вторичке» увеличился из-за перетока спроса из сегмента новостроек, где цены оказались неадекватно высоки, – объясняет Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «МИР КВАРТИР». – Дальше ситуация, видимо, будет развиваться подобным же образом: где-то цены на студии и маленькие «однушки» продолжат расти, а в столицах – сдуваться. В Москве и Петербурге баланс спроса и предложения оказался не в пользу продавцов – из-за бурного строительства и большой доли малогабариток до 32 кв. м в жилых проектах с первичного рынка на вторичный перешло слишком много квартир, и спрос не поспевает за пополнением экспозиции».

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