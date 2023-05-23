Вторник, 23 мая, 2023
На главнуюНовости мира

Цены на iPhone в РФ снизились на 10%

7info

Цены на iPhone в РФ в крупных торговых сетях снизились в среднем на 6%, рассказали два источника в ритейле — сотрудник одного из ритейлеров, а также источник в компании-партнере нескольких производителей электроники. На некоторые модели стоимость сократилась на 10%.

Данные на сайтах розничных сетей это подтверждают. Например, в конце прошлой недели re:Store уценил iPhone на 1–5 тыс. рублей в зависимости от модели и объема памяти. Примерно на 5% (до 95,99 тыс. рублей) в этой сети подешевел iPhone 14 256 Гб в американской версии «только с eSIM». В интернет-магазине МТС цена на одну из модификаций iPhone 14 128 Гб была снижена почти на 13% до 78,5 тыс. рублей, а на аппарат с памятью 256 Гб — на 7%, следует из данных с сайта ритейлера.

Продавцы iPhone говорят о снижении цен в преддверии выхода новинок Apple и о корректировке закупочных цен и спроса. К другим факторам сотрудник одного из ритейлеров отнес и то, что из-за параллельного импорта, объемы которого Apple теперь никак не регулирует, рынок оказался затоварен iPhone.

С этим объяснением согласен и ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Продажи яблочных смартфонов в последнее время довольно сильно упали, спрос на них низкий, а складских запасов более чем достаточно, объясняет он. Среднее снижение стоимости гаджетов Apple он также оценил в 5–6%.

Источник в компании-партнере нескольких производителей электроники подтверждает избыток iPhone на российском рынке. Эти гаджеты закупают и реализуют всё, кому не лень: маркетплейсы, большие и маленькие магазины, ведь теперь никто не ограничивает поставки iPhone, они идут по параллельному импорту. Такая конкуренция неизбежно ведет к снижению цен, констатирует он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Достаточная стоимость: цены на iPhone в России снизились на 10%

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Актриса «Гостьи из будущего» Стерникова умерла после празднования дня рождения

Артистка тяжёло болела, страдала потерей памяти, уходила из дома.

В России разработали комбинированный метод лечения меланомы

Специалисты Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ придумали, как усилить биологическую эффективность пучков протонов медицинского назначения и гамма-терапевтических установок.

Провидица раскрыла тайную мечту Зеленского о Москве

Глава киевского режима не в силах воплотить в жизнь свой план.

В Рязани пропала 84-летняя Тамара Полянская

Местонахождение пенсионерки неизвестно с понедельника, 22 мая. Сообщается, что женщина вышла из дома и не вернулась.

Астролог подсказала, что спасёт от сомнений 23 мая

Василиса Володина в своём telegram-канале опубликовала астропрогноз на вторник, 23 мая.

В Рязани сотрудники природоохранной прокуратуры взяли пробы выбросов на ООО «Завод Техно»

Взяты пробы на источниках выбросов предприятия, обследовано производственное оборудование, системы выбросов и очистки отходящих газов.

Жителя Сасовского района будут судить за убийство знакомого в День святого Валентина

По версии следствия, преступление совершено 14 февраля 2023 года в посёлке Сотницыно.

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на здание в белгородском посёлке Борисовка

По словам Гладкова, пробита крыша здания, пожара нет. Оперативные службы выехали на место происшествий.

Эзотерик Алиева объяснила, почему ни в коем случае нельзя фотографироваться в зеркале

Сделанные в зеркало снимки могут принести в жизнь человека страшное...

В Ярославле ребёнок разбил витрину ТЦ, врезавшись в стекло на игрушечной машинке

В Ярославле, днём 22 мая, в ТЦ «Вернисаж» ребёнок разбил стекло одного из бутиков, врезавшись в него на игрушечной машинке.

В Рязани девочки-подростки свесились из окна на девятом этаже

Фото сделаны на улице Песоченской, дом 14 в Дашково-Песочне.

Голая женщина в центре Воронежа ходила по проезжей части

По словам очевидца, дама ходила по проезжей части, мешала машинам. Через некоторое время женщина легла на асфальт, раздвинув ноги.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации