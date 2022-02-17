Центробанк рассказал о причинах инфляции в Рязанской области

Годовая инфляция в Рязанской области в январе 2022 года, как и в целом по России, увеличилась и составила 9,54% по сравнению c 9,20% в декабре 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения банка России.

Годовой темп прироста цен на продовольственные товары увеличился c 12,82% в декабре 2021 года до 13,05% в январе 2022 года в результате действия факторов общероссийского характера.

Подорожание электроэнергии, логистики, упаковочных материалов и других составляющих затрат обусловило увеличение годовых темпов прироста цен на молоко и молочную продукцию, а также на кондитерские изделия, в частности, на печенье, пряники и торты.

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В условиях роста оптовых цен на фоне повышения спроса, в том числе из-за снятия Китаем ограничений на поставки из России, увеличился годовой темп прироста цен на рыбную продукцию. Кроме того, оказывало влияние и увеличение расходов на доставку из регионов промысла.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в Рязанской области в январе 2022 года увеличился до 9,18% против 8,97% в декабре 2021 года, в основном под влиянием общероссийских факторов. Сохранение устойчивого потребительского спроса на фоне недостаточного предложения, связанного с нехваткой электронных компонентов, послужило причиной дальнейшего ускорения роста цен на легковые автомобили. В результате роста мировых цен на энергоносители и подорожания стоимости международных перевозок увеличились темпы прироста цен на одежду и белье.

В связи с удорожанием стоимости упаковки на фоне роста цен на сырье для ее производства ускорился рост цен на парфюмерно-косметические товары, в частности туалетную воду. Повлияло также снижение предложения по причине запрета с декабря 2021 года реализации немаркированных остатков духов.

Годовой темп прироста цен на услуги повысился с 2,58% в декабре 2021 года до 3,24% в январе 2022 года, что соответствовало изменениям в целом по России.

Повышение стоимости отдельных регулируемых тарифов в областном центре повлияло на увеличение темпов удорожания услуг пассажирского транспорта и жилищно-коммунальных услуг.

Так, в соответствии с решениями органов государственного и муниципального управления в январе 2022 года в городе Рязани повысилась стоимость проезда в городском пассажирском транспорте, а также увеличился размер платы за содержание и ремонт жилья в государственном и муниципальном жилищном фондах (в январе 2021 года не менялись). Кроме того, на фоне роста расходов по текущему ремонту из-за подорожания отделочных и строительных материалов повысились годовые темпы прироста платы за содержание и ремонт жилья граждан-собственников.