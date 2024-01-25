Центральный федеральный округ в лидерах акции «Достижения России»

В 18 субъектах прошло 1342 тематических мероприятия от представителей власти, лидеров общественного мнения и преподавательского состава университетов. Серия мероприятий от Общества «Знание» в каждом регионе стала продолжением тематических дней на Международной выставке-форуме “Россия”.

В Рязанской области лекции о достижениях региона и России стартовали 11 января, накануне Дня региона на ВДНХ. В этот день Герой России, депутат Государственной Думы Андрей Красов провел уникальную лекцию о достижениях Рязанщины для студентов и преподавателей Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова и Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина. Он же будет завершать цикл лекций о достижениях России 29 января в Политехническом институте. 17 января председатель рязанского регионального отделения Российского общества «Знание», ректор Рязанского института развития образования Андрей Кашаев в интерактивном формате рассказал сотрудникам администрации и муниципальных предприятий, а также молодежи Кораблинского района о современных достижениях региона и выдающихся деятелях Рязанской земли.

— Рязанская область гораздо больше, чем контуры на карте нашей страны. Это современные высокотехнологичные производства, стремительно развивающиеся туристические кластеры, но самое главное богатство нашей земли – люди, – подчеркнул Андрей Кашаев.

Он также выступил с лекциями о достижениях региона и страны в г. Михайлов и Александро-Невском районе.

19 января состоялось еще одно центральное мероприятие в рамках акции «Достижения России» в стенах мемориального музея-усадьбы академика И.П. Павлова. Наталья Загрина, директор музея, рассказала студентам и преподавателям Рязанского строительного колледжа о жизни, вкладе в науку и развитие Рязанской области, который сделал Иван Петрович Павлов.

Совместно с региональным Патриотцентром 24 января были организованы лекции о достижениях России и Рязанской области для школьников Милославского, Скопинского, Пронского, Сапожковского районов и г. Скопина. Лектором выступил директор редакции газеты «Рязанские ведомости», лектор Общества «Знание», Иван Ушаков.

— Выставка “Россия” стала для Общества “Знание” импульсом к проведению этой акции и более подробному изучению достижений каждого из регионов страны. Не могу не отметить большое количество положительных откликов от участников лекций — молодых людей, проявивших неподдельный интерес к развитию своей Родины. Отдельная благодарность лекторам, которые активно включились в работу — они стали голосом акции. В результате все вместе мы создали уникальную базу материалов про каждый регион, которая будет и дальше использоваться в просветительской деятельности по всей России, – поделился генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Лекторы регионального отделения Российского общества «Знания» прочитали цикл в рамках всероссийской акции для студентов рязанских вузов, колледжей, школ, сотрудников администраций муниципалитетов и госорганов. В виду принятого Президентом решения о продлении выставки-форума «Россия» на ВДНХ и устойчивого спроса со стороны жителей региона, лекторы Общества продолжат знакомить рязанцев с достижениями страны и региона.

Всего за время акции «Достижения России», проходившей во всех регионах страны на протяжении трех месяцев, начиная с ноября 2023 года, прошло более 3000 мероприятий, объединивших 173 тысячи слушателей и свыше 1000 лекторов.

Материалы уникальных лекций, которые совместно с Обществом «Знание» разработали в каждом регионе страны, составят базу знаний для просветителей и позволят продолжить начатую в рамках акции кампанию по популяризации достижений России.