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Центральный аппарат Следкома поставил на контроль дело об убийстве детей

7info

В центральном аппарате СК России поставлено на контроль уголовное дело, возбужденное по факту убийства двух детей в Удмуртской Республике, сообщает пресс-служба ведомства. 

Следственными органами СК России по Удмуртской Республике по факту убийства двух детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, накануне в Кезском районе из-за бракоразводного процесса и неприязни к супруге мужчина ударил спящих 7-летнего сына и 3-летнюю дочь ножом в область сердца. В результате полученных ранений дети скончались. После совершения преступления подозреваемый скрылся, однако в результате комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 29-летний отец детей был задержан.

В настоящее время фигуранту предъявлено обвинение. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. затребовал у руководителя следственного управления СК России по Удмуртской Республике Тугушева Р.В. доклад об обстоятельствах произошедшего и первоначальных результатах расследования.

Ход следствия поставлен на контроль в центральном аппарате СК России.

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