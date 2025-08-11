Центр рефракционной хирургии готовят к открытию в Рязани

На базе Областной клинической больницы им. Н.А. Семашко готовят к открытию Центр рефракционной хирургии. Там будет проводиться лазерная коррекция зрения по современной методике SmartSight.

Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин пообщались с руководством медицинского учреждения и осмотрели будущий центр.

В здании, где он расположится, полностью завершены ремонтные работы — от обустройства внешней входной группы до внутренней отделки. Уже размещено передовое оборудование, которое позволит выполнять полное обследование оптической системы глаза, оценивать состояние сетчатки, проводить операции по корректировке близорукости и астигматизма. Началась установка мебели. Набран штат сотрудников.

Депутаты отметили, что наличие современного оборудования и привлечение высокопрофессиональных специалистов повысят уровень услуг в области офтальмологии для рязанцев.

