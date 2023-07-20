Центр поддержки добровольчества Скопинского района стал лидером Рязанской области

Центр поддержки добровольчества Скопинского района стал лидером рейтинга эффективности деятельности центров поддержки добровольчества Рязанской области и вошел в десятку лучших.

20 июля поздравления от председателя комитета по делам молодежи Рязанской области Виталия Косачева принимали победители и призеры областных конкурсов в сфере добровольчества «Марафон добрых дел», «Лучший центр поддержки добровольчества Рязанской области в 2022 году» и «Развитие добровольчества в образовательных организациях».

Скопинский район представляли руководитель центра поддержки добровольчества Ирина Куканчикова и самый активный и известный волонтер муниципалитета Владимир Куканчиков.