Центр «Мой бизнес» поучаствовал в стратегической сессии региональной Ассоциации работодателей

Центр «Мой бизнес» Рязанской области поучаствовал в стратегической сессии региональной Ассоциации работодателей, которая прошла в конгресс-отеле «Форум» в четверг, 23 декабря.
Директор Центра «Мой Бизнес» Лариса Сидоренко презентовала сервисы и программы поддержки бизнеса. Она рассказала участникам, какие услуги оказывают в Центре «Мой Бизнес»: проведение обучающих мероприятий, помощь в заключении социальных контрактов, составление бизнес-плана, содействие в выходе на маркетплейсы и получении льготных микрозаймов, продвижение продукции.
Кроме того, Лариса Сидоренко напомнила о благотворительной акции #мойбизнеспомогает.
Также на мероприятии поговорили о целях, задачах и планах на 2022 год. В обсуждении поучаствовали представители органов исполнительной, законодательной власти, контрольно-надзорных органов, институтов развития и банков.