Центр «Мой бизнес» поучаствовал в стратегической сессии региональной Ассоциации работодателей

Центр «Мой бизнес» Рязанской области поучаствовал в стратегической сессии региональной Ассоциации работодателей, которая прошла в конгресс-отеле «Форум» в четверг, 23 декабря.

Директор Центра «Мой Бизнес» Лариса Сидоренко презентовала сервисы и программы поддержки бизнеса. Она рассказала участникам, какие услуги оказывают в Центре «Мой Бизнес»: проведение обучающих мероприятий, помощь в заключении социальных контрактов, составление бизнес-плана, содействие в выходе на маркетплейсы и получении льготных микрозаймов, продвижение продукции.

Кроме того, Лариса Сидоренко напомнила о благотворительной акции #мойбизнеспомогает.

– Наш центр с 2020 года участвует в акции #мойбизнеспомогает. Хочу сказать, что в регионе предприниматели очень хорошо откликнулись на нее. За все время мы собрали порядка 600 единиц помощи для благотворительного фонда «Наше будущее», который помогает женщинам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, и детскому приюту «Марфа». Сейчас мы организовали сбор новогодних подарков. На следующей неделе уже поедем дарить их детям, но у предпринимателей еще есть время поучаствовать в этой акции, – отметила она.

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Также на мероприятии поговорили о целях, задачах и планах на 2022 год. В обсуждении поучаствовали представители органов исполнительной, законодательной власти, контрольно-надзорных органов, институтов развития и банков.