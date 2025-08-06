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Власть и политика

Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте — Татьяна Панфилова

Анастасия Мериакри

На территории городской больницы № 10 продолжаются работы по созданию центра диспансеризации взрослого населения. Вместе с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.

В ремонтируемом здании ведутся работы по обновлению фасада, замене инженерных коммуникаций, укреплению лестниц, отделке стен и потолка. Уже смонтирована новая кровля, проведена перепланировка помещений на первом и втором этажах, установлены новые окна и входные группы.

Также идет благоустройство прилегающей территории: вырубка аварийных деревьев, асфальтировка зоны парковки и пешеходных дорожек, замена бордюров.

Срок сдачи объекта – конец сентября.

В центре диспансеризации будут работать кабинеты маммографии, рентгенофлюрографии, компьютерной томографии, ЭКГ, УЗ-диагностики, спирометрии. Приём будут вести врачи общей практики и специалисты узкого профиля. В настоящее время прорабатывается вопрос транспортной доступности учреждения.

– Это первый специализированный центр диспансеризации в нашем городе, оснащенный самым современным оборудованием. Его работа позволит рязанцам пройти  полное  медицинское обследование в одном месте, что, безусловно, удобно. Необходимо создать условия, чтобы услуги центра были доступны для  каждого жителя, чтобы из любого района города можно было быстро и без проблем сюда  добраться, — отметила Татьяна Панфилова.

В этот же день Татьяна Панфилова и Роман Калинин ознакомились с условиями предоставления медицинских услуг горожанам поликлиникой завода «Красное знамя». Депутаты пообщались с руководством медучреждения и обсудили кадровый вопрос.

Объекты депутатского контроля находятся по ссылке: np.er62.ru

Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.
Центр диспансеризации позволит рязанцам пройти полное медицинское обследование в одном месте - Татьяна Панфилова месте с руководством медицинского учреждения, представителями подрядчика и Рязанской областной Думы объект посетили глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и председатель комитета по социальным вопросам РГД Роман Калинин.

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