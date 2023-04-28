Ценам на жилье спрогнозировали длительную стагнацию

После нескольких лет дефицита предложения и чрезмерно перегретых цен, рынок жилой недвижимости в России вернулся к балансу. Об этом «Известиям» сообщили в госкорпорации «Дом.РФ».

С одной стороны, девелоперы не распродали более 70% портфеля строящегося жилья, с другой, сокращать планы по выводу новых проектов они не собираются. Но эта ситуация не говорит о затоваренности рынка.

«Сегодня баланс спроса и предложения на рынке жилья постепенно выравнивается после нескольких лет дефицита предложения, это происходит в условиях роста новых запусков проектов. Тенденцию мы наблюдаем как в целом по России, так и в столице», — сказал руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг.

Он пояснил, что при таких условиях застройщики будут продавать строящиеся квадраты примерно 2–2,5 года, что вполне нормально для модели проектного финансирования. Предыдущие два года квартиры распродавались за 1,5-2 года, и это свидетельствовало о дефиците.

На этом фоне цены на жилье стагнируют. По данным аналитиков «Циан», новостройки за год в городах-миллионниках стали дороже всего на 4,5%, а за последний месяц лишь на 0,6%.

Эта тенденция будет продолжаться, эксперты и девелоперы ожидают околонулевую динамику стоимости квадратных метров в обозримом будущем.

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