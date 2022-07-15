Цена на квартиры для детей-сирот в Рязани выросла на 700 тысяч рублей

Закупочная стоимость жилья для детей-сирот выросла за полгода на 700 тысяч рублей. Об этом сообщила мэр Рязани Елена Сорокина.

Раньше стоимость квартир для детей-сирот составляла 1,9 млн руб., сейчас она достигла 2,6 млн руб. Удалось уже закупить 34 квартиры, ещё 20 лотов размещены на сайте Госзакупок.

14 июля Сорокина осмотрела квартиры на улицах 1-й Прудной и Загородной. Сейчас их оформляют в муниципальную собственность.

В двухкомнатной квартире на улице 1-я Прудная заменены система отопления и электрика, есть гардеробная. Общая площадь отремонтированного жилого помещения составляет 44,6 кв. м. Сорокина отметила, что двор дома, в котором находится квартира, зелёный и уютный. Кроме того, это район с развитой инфраструктурой, рядом есть спортивные и образовательные учреждения.

Ещё две однокомнатные квартиры находятся на улице Загородная. Они полностью отремонтированы. Совсем рядом — Восточная окружная дорога. Прилегающий к дому двор ухоженный и зелёный.