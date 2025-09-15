Стоимость германия, который активно используется в оборонной промышленности, взлетела до рекордных отметок за последние 14 лет. Причина — резкое ограничение поставок из Китая, который является мировым лидером в производстве этого металла. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на Financial Times.

В конце прошлого года Министерство коммерции КНР ужесточило экспортный контроль на поставки товаров двойного назначения, включая галлий, германий и другие материалы. Эти меры привели к «отчаянному дефициту» германия на мировом рынке.

По данным издания, в минувшую среду, 10 сентября, цена за килограмм германия выросла почти до 5 тысяч долларов, в то время как в начале 2023 года она составляла чуть больше 1 тысячи долларов. Сентябрьская стоимость, по данным ценового агентства Fastmarkets, стала самой высокой с 2011 года.

Германий — ключевой элемент для производства тепловизионных систем, которые используются в военной технике, включая истребители. Компании обычно не держат большие запасы этого металла, поэтому быстро ощутили его нехватку.

Поставки упали, цены взлетели

Согласно данным Silverado Policy Accelerator, за первые семь месяцев этого года поставки германия из Китая в США упали на 40%. Менеджер канадской компании Strategic Metal Investments Теренс Белл рассказал, что его компания не могла купить германий около полугода, поскольку поставки из КНР полностью прекратились.

Трейдер Аарон Джером отметил, что китайские ограничения «разрушили возможность функционирования спотового рынка». «Теперь нам повезет, если те, у кого мы могли раньше купить 100 килограммов, смогут дать нам 10 килограммов, и цена в три-четыре раза выше», — заключил он.