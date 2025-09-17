Среда, 17 сентября, 2025
12.8 C
Рязань
Целый батальон пропал без вести в «убойном» полку ВСУ

Алексей Самохин
Изображение от wirestock на Freepik

По данным российских силовых структур, в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ «Скала» числятся пропавшими без вести столько солдат, что их число сопоставимо с численностью целого батальона. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал источник агентства, родственники военнослужащих объединили все публикации о поиске пропавших за 2025 год и создали видеоролики, где собрана информация о солдатах, о которых стало известно благодаря социальным сетям. По словам авторов, число пропавших соответствует численности батальона.

425-й отдельный штурмовой полк участвует в боях на сумском и харьковском направлениях с весны 2025 года. Ранее российские силовые структуры сообщали, что родственники пропавших солдат этого полка обратились в Минобороны и Службу безопасности Украины с требованием наказать командование за некомпетентность.

В силовых структурах также уточнили, что в полку новобранцев отправляют на штурм без подготовки, что приводит к гибели или исчезновению солдат. Кроме того, командиры, по имеющимся данным, до смерти избивают тех, кто не подчиняется приказам. 

Военнослужащих с серьезными проблемами со здоровьем отправляют в роты, которые используются для отвлечения внимания во время штурмовых операций.

