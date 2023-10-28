Суббота, 28 октября, 2023
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Целебный день для людей с плохим зрением. Что обязательно нужно сделать 29 октября?

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Мученика Лонгина Сотника вспоминают представители духовенства 29 октября. Согласно библейским сюжетам, Лонгин стал свидетелем чудес при Кресте Господнем. После всего увиденного он поверил, что Иисус Христос – сын Божий. А кровь Спасителя исцелила больные глаза Лонгина.

Нашёл своё отражение этот день и в народной культуре. Есть верование, что сегодня можно поправить плохое зрение, если следовать заветам предков.

Что нельзя и что нужно делать в этот день? К каким приметам стоит прислушаться?

Традиции и запреты 29 октября

29 октября, согласно поверьям, Лонгин стоит у ворот и оберегает жилище от нечисти. Чтобы дом не попал под влияние дурного глаза, на ворота с внутренней стороны вешают икону с изображением святого.

Оберегами от злых духов сегодня могут стать металлические предметы. Если положить их перед входом в дом, можно не бояться недоброго влияния.

Если выдаётся солнечный день, нужно вынести зимние вещи на улицу. Они напитаются светом и будут отгонять от домочадцев болезни в холодное время года. Солнечный свет хоть и мал, но ценен – говорили наши предки.

От глазных болезней сегодня особенно полезна черника. Если пить отвар из неё, можно надеяться на восстановление потерянного зрения и укрепление иммунитета.

Народные приметы 29 октября

  • Солнце в тумане – это плохой знак. Он сулит непогоду;
  • Если ветер дует с юга, погода будет сухой и тёплой;
  • Если луна и звёзды светят ярко, будет с утра мороз;
  • На Лонгин день льёт дождь – к богатому урожаю в следующем году.

Люди, рождённые 29 октября

Те, кто родился 29 октября, добрые, надёжные и умные люди. Им можно доверять тайны, на них можно положиться в работе. Из них получаются некудышные руководители, но очень хорошие исполнители.

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