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Среда, 22 июня, 2022

ЦБ изменит тарифы ОСАГО из-за подорожания запчастей

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Татьяна Проводина

ЦБ изменит тарифы ОСАГО из-за подорожания запчастей

Car фото создан(а) jcomp - ru.freepik.com

Коридор базового тарифа для большинства категорий планируют расширить на 26% вверх и вниз. Об этом сообщает Банк России. Это должно помочь страховщикам точнее учесть риски автовладельцев на фоне удорожания запчастей.

Для легковушек базовую ставку страховщики будут устанавливать индивидуально от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта коридор расширят на 17,8% в обе стороны.

Новые тарифы должны способствовать сдерживанию цены для аккуратных автомобилистов за счёт удорожания страховки для тех водителей, кто чаще попадает в аварии.

Проект документа будет проходить общественное обсуждение до 28 июня.

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