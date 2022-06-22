ЦБ изменит тарифы ОСАГО из-за подорожания запчастей

Коридор базового тарифа для большинства категорий планируют расширить на 26% вверх и вниз. Об этом сообщает Банк России. Это должно помочь страховщикам точнее учесть риски автовладельцев на фоне удорожания запчастей.

Для легковушек базовую ставку страховщики будут устанавливать индивидуально от 1646 до 7535 рублей. Для общественного транспорта коридор расширят на 17,8% в обе стороны.

Новые тарифы должны способствовать сдерживанию цены для аккуратных автомобилистов за счёт удорожания страховки для тех водителей, кто чаще попадает в аварии.

Проект документа будет проходить общественное обсуждение до 28 июня.