«Царьград» вспомнил предсказание Жириновского о судьбе Закавказья

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал осложнение ситуации в Закавказье, пишет « Царьград ».

По данным издания, политик сделал его в одном из выступлений в 2013 году. Он прогнозировал, что после Ближнего Востока «удар будет нанесен» по Южному Кавказу.

«Беженцы из Ирана могут двигаться только на север. Удар будет по Закавказью, не напрямую. Миллионы беженцев — вы помните, какие волнения начались в Италии и Франции, когда туда направились беженцы из Ливии?» — отмечал Жириновский.

Авторы публикации напомнили, что политик указывал на уязвимость России в этом регионе. При этом дестабилизировать обстановку может и Азербайджан, с которым у Москвы в последнее время напряженные отношения.

«Царьград» добавил, что слова Жириновского о Закавказье звучат все тревожнее.