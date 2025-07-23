«Царьград» вспомнил предсказание Жириновского о судьбе Закавказья

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказывал осложнение ситуации в Закавказье, пишет «Царьград».
По данным издания, политик сделал его в одном из выступлений в 2013 году. Он прогнозировал, что после Ближнего Востока «удар будет нанесен» по Южному Кавказу.
Авторы публикации напомнили, что политик указывал на уязвимость России в этом регионе. При этом дестабилизировать обстановку может и Азербайджан, с которым у Москвы в последнее время напряженные отношения.
«Царьград» добавил, что слова Жириновского о Закавказье звучат все тревожнее.