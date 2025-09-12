Пятница, 12 сентября, 2025
12.1 C
Рязань
Новости России

«Царьград»: сбылись слова Евгения Пригожина об экскурсии в польский Жешув

powder
Изображение от kjpargeter на Freepik

Телеканал «Царьград» напомнил о высказывании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о польском городе Жешув, в районе которого, предположительно, нашли сбитые дроны.

Об этом резонансном заявлении бизнесмена рассказывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, оно прозвучало после провалившегося мятежа летом 2023 года.

«Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — передавал слова Пригожина белорусский лидер.

Как отметил военный эксперт Олег Шаландин, БПЛА могли быть не российскими. Так, в Польшу, вероятно, прилетели собранные на Украине копии «Гераней».

Как подчеркивало Минобороны, массовый удар по ВПК Украины 10 сентября не ставил своей целью объекты в Польше. Там готовы к консультациям с местными военными.

Самые читаемые материалы

Интересное

Одесский пророк описал того, кто придёт после Зеленского и исправит его ошибки

Провидец, прославившийся предсказаниями в Сети, раскрыл личность следующего президента Украины и дату завершения СВО.
Новости мира

Польша просит у НАТО ПВО после инцидента с дронами, но всё портит… скотч 

Жители приграничных районов тем временем пережили настоящий шок: власти велели сидеть по домам, люди прятались в подвалах — и до сих пор боятся выходить на улицу. Атмосфера страха — именно того и добивались?
Экология, природа, животные

Грибной сезон продолжается в Рязанской области, белые собирают вёдрами 

Сообщения приходят из разных районов Рязанской области. 
Новости России

«Окно закрывается»: почему Запад дрогнул после слов Путина 

Всё началось с тихого, но очень чёткого предупреждения. Владимир Путин, президент России, дал понять: если западные страны решатся отправить свои войска на Украину — они станут легитимной целью для российской армии.
Новости России

Зеленский задумал пакость, в ответ Россия готова применить план быстрого окончания СВО

Инсайдеры сообщают, что президент Украины Владимир Зеленский готовит некую «пакость» в ответ на недавние удары ВС РФ. Российское руководство к этому готово. Упреждающие удары уже «трамбуют» Украину

Последние новости

Интересное

«Часть Киева утонет, вторая – вернётся домой»: что скрывается за страшной фразой старца, который предвидел СВО

Страшные пророчества известного православного старца сбываются одно за одним.
Новости России

Новый российский дрон «Скарабей» прошёл испытания в СВО

Это не лабораторный эксперимент. Не полигонный рекорд. А реальный фронт. Где помехи — не тест, а смертельная угроза.
Кино и ТВ

Новый выпуск Comedy Club: Баста, пародия на турецкие сериалы и шутка Воли про Ляйсан

В пятницу, 12 сентября, в 21:00 на ТНТ выйдет свежий выпуск нового сезона Comedy Club (18+).
Новости России

«Известия»: сотни тысяч детей мигрантов не доходят до школы в России

Сотни тысяч несовершеннолетних иностранцев не доходят до школы в...
Общество

Скончался председатель УИК №1008 Александр Морозов

Сотрудники Избирательной комиссии Рязанской области выразили соболезнования родным и близким Морозова. 
Новости России

Пойманный террорист из Екатеринбурга записал обращение к беглому подельнику

Александр Черепанов*, задержанный после побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге,...
Культура и события

Ретро-парад автомобилей пройдёт в ТРЦ «Марко Молл» в Рязани 

Гости мероприятия смогут по достоинству оценить коллекцию редких автомобилей, которые неоднократно становились победителями выставок, принять участие в голосовании за лучший экспонат и погрузиться в атмосферу автопрома прошлого из СССР, Америки и Европы. 
Новости России

Священник объяснил, ждёт ли наказание россиян за «продажу души»

Ранее в Сети появилось объявление о покупке души за 100 тысяч рублей. Автор утверждал, что изначально это была шутка, однако позже нашлись желающие подписать «договор» кровью.