«Царьград»: сбылись слова Евгения Пригожина об экскурсии в польский Жешув

Телеканал «Царьград» напомнил о высказывании основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина о польском городе Жешув, в районе которого, предположительно, нашли сбитые дроны.

Об этом резонансном заявлении бизнесмена рассказывал президент Белоруссии Александр Лукашенко, оно прозвучало после провалившегося мятежа летом 2023 года.

«Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув», — передавал слова Пригожина белорусский лидер.

Как отметил военный эксперт Олег Шаландин, БПЛА могли быть не российскими. Так, в Польшу, вероятно, прилетели собранные на Украине копии «Гераней».

Как подчеркивало Минобороны, массовый удар по ВПК Украины 10 сентября не ставил своей целью объекты в Польше. Там готовы к консультациям с местными военными.