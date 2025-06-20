В ночь на пятницу, 20 июня, российские войска нанесли удары по 27 объектам в Киеве, сообщает «Царьград».

Были уничтожены военные заводы, склады, аэродромная инфраструктура, узлы связи и логистики, командные пункты с высокопоставленными офицерами, пункты временной дислокации, тренировочные полигоны, воинские части и базы резервистов.

Кроме того, уничтожен подземный правительственный бункер, предназначенный для укрытия высших лиц Украины и офицеров НАТО во время ракетных атак. Предполагается, что была разрушена целая сеть подземных сооружений. С советских времён Украине достался комплекс, напоминающий подземный город, где боевики разместили не только бункеры для «элиты», но также склады и производственные объекты. Всё это пытались тщательно скрыть, но спустя несколько дней информация всплыла: СБУ решило затопить руины, чтобы потушить пожары и предотвратить дальнейшие взрывы.

Это уже как минимум второй разрушенный за неделю правительственный бункер в центре Киева, о чём ранее сообщали новостные каналы. Известный националист Станислав Бунятов, не сдержав слёз в социальных сетях, фактически выдал своё руководство, рассказав о разрушении крупнейшего подземного склада НАТО под Киевом.

На этом фоне вероятность паралича ВСУ в ближайшие месяцы значительно возросла. И без того критический дефицит боеприпасов может перейти в катастрофу. Ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов. При этом Трамп, по сообщениям, не проявляет интереса к Украине — его внимание сосредоточено на кризисе на Ближнем Востоке.

По данным издания «Украина.ру», в Одессе удары дронов «Герань» повредили объекты военной и энергетической инфраструктуры, а также газопровод. По информации «Военкоров Русской Весны», местная администрация подтвердила попадание по зданию военного вуза. Предположительно, удар пришёлся по месту размещения иностранных наёмников и сборочных пунктов дронов.

Также вечером и ночью были нанесены удары по вражеским объектам в оккупированных Славянске, Сумах и Харькове.

Накануне в Киеве произошёл бунт солдат и офицеров, о котором ранее писали украинские каналы, хотя его проявления фиксировались только на линии боевого соприкосновения и в высших эшелонах власти. Бунт вылился в массовые протесты на улицах. Поводом стало агентство «АРМА» — структура при администрации Зеленского, занимающаяся розыском и управлением активами. Военнослужащие и их семьи утверждают, что под прикрытием войны власти Киева лишают их земли и имущества, сообщает военкор Романов.