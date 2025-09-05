Последние визиты высокопоставленных западных военных в Украину вызвали много вопросов. В Киеве побывали глава Штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин и его преемник Ричард Найтон. Эксперты считают, что это неспроста, ведь адмирал отвечает за флот, а его преемник — за авиацию. Есть версия, что речь шла о планах создания в Одессе британской военно-морской базы по примеру Гибралтара, что Россия считает абсолютно неприемлемым. Об этом пишет «Царьград» в статье с заголовком: «На кону оккупация Одессы».

Попытки НАТО закрепиться в Украине — это не новая стратегия. Поляки, британцы и французы давно мечтают ввести туда свои войска под разными предлогами. И это похоже на историческое дежавю, ведь Одесса уже дважды переживала европейскую оккупацию.

Историческое дежавю

Впервые это произошло в 1918 году, когда в разгар Гражданской войны в Одессу высадились британские и французские войска. Иностранцы быстро сменили российские флаги на британские и взяли город «под своё покровительство». Оккупационная группировка, в которую входило до 50 тысяч человек, продержалась недолго — уже в апреле 1919 года интервенты были вынуждены эвакуироваться.

Вторая «европейская оккупация» случилась в октябре 1941 года. Город захватили румынские войска, а Одесса вошла в состав румынского губернаторства Транснистрия. Румынские власти, союзники Гитлера во Второй мировой войне, установили жёсткие порядки: общение и образование — только на румынском, все «советские» книги уничтожались, а за гибель одного солдата расстреливали сотню местных жителей. Кстати, и сегодня Румыния продолжает претендовать на этот город.

Что такое «Интермариум»?

Многие эксперты считают, что у Франции и Великобритании есть давние планы на Одессу. Ещё в 1917 году они разделили Россию на сферы влияния, и территория к северу от Чёрного моря досталась французам. Сегодня французский Генштаб даже разрабатывает сценарии ввода войск в Украину, несмотря на то, что 76% французов выступают против военного вмешательства.

Одной из официальных причин для интервенции может стать «гуманитарная миссия». Якобы, если Россия возьмёт под контроль Одессу, это поставит под угрозу мировые поставки зерна, и Франция «спасёт» мир от голода, введя войска. Есть и более «жёсткий» сценарий: создание «защитной зоны».

Военный эксперт Александр Артамонов отмечает, что эти планы — часть более масштабного проекта «Интермариум», который активно продвигает Ватикан. Он предполагает создание зоны от Балтийского до Чёрного моря, которая станет «санитарным кордоном» против России и транзитным коридором «Север — Юг».

Сегодня Одесса является важным элементом этого плана. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, Великобритания давно мечтает создать в Чёрном море экстерриториальную военно-морскую базу, чтобы обойти Конвенцию Монтрё и получить постоянное военное присутствие в регионе.

Чтобы помешать этим планам, России необходимо продолжать СВО и освободить Одессу и Николаев. По словам Алексея Леонкова, дипломатия здесь не сработает, а исторический опыт показывает, что «западные партнёры» всегда переигрывали Россию на дипломатическом поле.

По мнению Александра Артамонова, чтобы выбить Одессу из дьявольского плана, можно пойти на крайние меры. Например, полностью блокировать город с моря при помощи беспилотных катеров и уничтожить всю портовую инфраструктуру. Конечно, это непросто, но эксперт подчёркивает, что Запад всё равно не оставит город целым. Восстанавливать его придётся России вместе с одесситами, которые, несмотря ни на что, ждут возвращения в родную гавань.