Среда, 3 июля, 2024

«Царь-парковку» обнаружили в Рязани

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: vk.com/regoperator62

Сотрудники регионального мусорного оператора «Эко-Пронск» обнаружили в Рязани царь-парковку. Соответствующий пост появился на странице компании ВКонтакте.

«Гнездовье обнаглевших запарковщиков было обнаружено неравнодушными рязанцами во дворе на улице Бирюзова, 30, — пишет автор сообщения.

— Здесь всё абсолютно понятно, и какие-либо комментарии излишни. Целых 4 автомобиля, встав в ряд, перегородили доступ к контейнерной площадке. И ещё одна, пятая машина, запарковалась сбоку.

Авто стоят так плотно, что не то что мусоровоз — мышь не проскочит. Удивительно, что жители, которым эти машины явно мешают выбрасывать мусор, ещё не начали складировать пакеты с отходами прямо на капоты нарушителей!».

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