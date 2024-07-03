«Царь-парковку» обнаружили в Рязани

Сотрудники регионального мусорного оператора «Эко-Пронск» обнаружили в Рязани царь-парковку. Соответствующий пост появился на странице компании ВКонтакте.

«Гнездовье обнаглевших запарковщиков было обнаружено неравнодушными рязанцами во дворе на улице Бирюзова, 30, — пишет автор сообщения.

— Здесь всё абсолютно понятно, и какие-либо комментарии излишни. Целых 4 автомобиля, встав в ряд, перегородили доступ к контейнерной площадке. И ещё одна, пятая машина, запарковалась сбоку.

Авто стоят так плотно, что не то что мусоровоз — мышь не проскочит. Удивительно, что жители, которым эти машины явно мешают выбрасывать мусор, ещё не начали складировать пакеты с отходами прямо на капоты нарушителей!».